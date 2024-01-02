Наступивший год может стать последним для Владимира Зеленского в занимаемой должности, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Таким образом он отреагировал на новогоднее поздравление главы киевского режима.«

"С Новым годом. 2024-й станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", – написал отставной военный в соцсети X.

Риттер иронично поинтересовался у Зеленского, написал ли он поздравительную речь самостоятельно или ему помогли кураторы из ЦРУ.«

"Это ваши и только ваши неудачи", – подытожил американский экс-разведчик.

Радио Sputnik рассказало, что думает Риттер о возможных границах Украины после краха ВСУ.

Взято отсюда.