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Рогов назвал цель заявлений Киева о новом контрнаступлении ВСУ

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Рогов назвал цель заявлений Киева о новом контрнаступлении ВСУ

Заявление о подготовке к новому контрнаступлению служит “туманом войны”, чтобы повысить моральный дух ВСУ, считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям в этом году.«

"Это заявление – попытка повысить морально-боевой дух ВСУ, которые по всем фронтам отступают. Это заклинание, чтобы хотя бы как-то объяснить своим боевикам, что еще не все пропало, вот, скоро вы пойдете вперед. Думаю, это просто туман войны и попытка прокачать гиблое и безнадежное дело", – сказал Рогов РИА Новости.

Он отметил, что безнадежность ситуации на фронте становится очевидна большинству украинских солдат.

Радио Sputnik сообщало, как оценивают шансы на новое контрнаступление ВСУ в США.

Взято отсюда.

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