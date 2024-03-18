реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Рогов объяснил значимость освобождения Мирного для ВС России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рогов объяснил значимость освобождения Мирного для ВС России

Для российской армии освобождение села Мирное Запорожской области имеет важное тактическое значение, заявил глава общественного движения “Мы вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Мирного в Запорожской области военнослужащими группировки войск “Восток”«”Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом”, – сказал Рогов РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС России освободили поселок Невельское на Донецком направлении.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе?

Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае…

Теплая весенняя погода, которая установилась на Алтае, надолго не задержится…

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы…

Мизулина: в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ-клуба Pose…

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Mirror: британец попался в Таиланде на продаже наркотиков через Telegram…

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp