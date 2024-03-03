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Рогов оценил положение ВС России в районе села Работино

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Рогов оценил положение ВС России в районе села Работино

Российские войска удерживают инициативу в селе Работино Запорожской области, продолжаются ожесточенные бои, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.«”В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника”, – сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что украинская армия начала перебрасывать к Работино свои резервы, чтобы любой ценой удержать населенный пункт.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что мотострелковые подразделения российской армии закрепляются на опорных пунктах в Работино.

Радио Sputnik писало, в какой части Работино находятся украинские боевики.

Взято отсюда.

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