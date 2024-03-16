Рогов: подразделения российской армии закрепились в центре Работино

Подразделения российских войск заняли позиции в центре села Работино на Запорожском направлении, заявил глава общественного движения “Мы – вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Минобороны РФ 29 февраля проинформировало, что российские военнослужащие закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день заявил, что российские военные закрепились в южной части населенного пункта, в “серой” зоне начались ожесточенные боестолкновения.«

"У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре", – сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Радио Sputnik ранее сообщало о тяжелых уличных боях в Работино.

Взято отсюда.