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Рогов рассказал, наемники из каких стран воюют на Запорожском направлении

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Рогов рассказал, наемники из каких стран воюют на Запорожском направлении

На Запорожском направлении на стороне ВСУ воюют наемники из Франции, Польши, Британии, Грузии, а также из запрещенных в РФ террористических группировок, состоящих из уроженцев Северного Кавказа, заявил глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«

"Польские, французские и британские наемники изначально прибыли в оккупированную ВСУ часть Запорожской области как командные расчеты для управления сложными видами вооружений, такими как гаубица М-777, ракетный комплекс HIMARS, Storm Shadow/SCALP и прочие", – сказал Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, французские наемники боятся попасть на передовую и вступить в боестолкновение с подразделениями ВС РФ, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу.«”Французы есть в (городе, – ред.) Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск”, – сказал Рогов информагентству.

Ранее радио Sputnik сообщило число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО.

Взято отсюда.

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