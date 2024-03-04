Рогов рассказал о продвижении ВС РФ в селе Работино

Российские войска ведут бои в центральной части села Работино, заявил глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

В четверг, 29 февраля, он рассказал, что подразделения ВС РФ закрепились в южной части указанного населенного пункта, противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в “серой” зоне.

По состоянию на понедельник российские бойцы продвинулись к центральной части села.«”Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты”, – сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, украинские войска стали активно применять танки в районе села Работино, старясь с их помощью удержать населенный пункт.

“Противник также перебросил на работинский участок в большом количестве танки, которые сразу же бросает в бой”, – подчеркнул Рогов.

Ранее радио Sputnik рассказало, как ситуацию в регионе оценил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Взято отсюда.