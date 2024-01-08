В подконтрольном украинской армии городе Запорожье раздались взрывы, сообщил глава общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.«

"Начиная примерно с восьми утра, в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий", – написал Рогов в Telegram-канале.

По его словам, в городе сработала украинская система ПВО.«”Традиционно била не по нашим ракетам, а по жилым кварталам города”, – уточнил Рогов.

Председатель общественного движения добавил, что местные жители насчитали до 10 взрывов.

Радио Sputnik сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный признал повреждение объектов военной инфраструктуры по всей Украине.

Взято отсюда.