Ожесточенные бои в Работино в Запорожской области продолжаются, большая часть села перешла в “серую зону”, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.«

"Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. Наши поддавливают с юга и запада. На данный момент южная часть села четко за нами, там взяты пять вражеских опорных пунктов противника, большая же часть Работино перешла в "серую зону". Враг засел в северной части", – цитирует его РИА Новости.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в свою очередь не исключил, что ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино.«

"Похоже, что мы также потеряли Работино", – сказал он в интервью испанскому изданию 20minutos.

По мнению парламентария, ситуация для украинских войск на поле боя сложная, они “находятся в своего рода тупике”.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что Работино до недавнего времени оставалось для ВСУ “главным символом летнего контрнаступления”.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России взяли под контроль южную часть села Работино.

Взято отсюда.