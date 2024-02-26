реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Рогов: российские войска взяли под контроль южную часть села Работино

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рогов: российские войска взяли под контроль южную часть села Работино

Вооруженные силы РФ взяли под контроль южную часть села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«”Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части Работино”, – сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска оборудовали боевые позиции на кладбище, расположенном в северной части Работино.«”Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, – это кладбище. Враг окопался в северной части поселка на кладбище, оборудовав боевые позиции и схроны в районе улицы Мира”, – уточнил он.

Российские военные освобождают село метр за метром, отметил Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что Работино до недавнего времени оставалось для ВСУ “главным символом летнего контрнаступления”. “За этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники. Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ”, – подчеркнул он.

Ранее радио Sputnik сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли…

Узнать больше
Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президент страны Каталин Новак. Об…

Узнать больше
Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в контролируемом украинскими…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp