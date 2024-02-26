Рогов: российские войска взяли под контроль южную часть села Работино

Вооруженные силы РФ взяли под контроль южную часть села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«”Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части Работино”, – сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска оборудовали боевые позиции на кладбище, расположенном в северной части Работино.«”Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, – это кладбище. Враг окопался в северной части поселка на кладбище, оборудовав боевые позиции и схроны в районе улицы Мира”, – уточнил он.

Российские военные освобождают село метр за метром, отметил Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что Работино до недавнего времени оставалось для ВСУ “главным символом летнего контрнаступления”. “За этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники. Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ”, – подчеркнул он.

Ранее радио Sputnik сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Взято отсюда.