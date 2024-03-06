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Рогов сообщил о гибели жительницы Бердянска в результате теракта

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Рогов сообщил о гибели жительницы Бердянска в результате теракта

Украинская сторона совершила теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«

"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", – написал он ранее в Telegram-канале.

Позднее Рогов уточнил, что врачам не удалось спасти девушку. По его словам, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее радио Sputnik писало, Рогов заявил об активизации боестолкновений в Запорожской области.

Взято отсюда.

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