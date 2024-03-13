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Рогов сообщил о прорыве российских войск в Запорожской области

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Рогов сообщил о прорыве российских войск в Запорожской области

Российские войска прорвали линию фронта на нескольких направлениях в Запорожской области, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.«

"Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области – это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление – и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах", – сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, за линией фронта ВСУ спешно возводят несколько линий обороны.«”Противник вкапывает железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роет траншеи и противотанковые рвы, прокладывает коридоры связи, боясь натиска русской армии”, – рассказал собеседник информагентства.

В среду днем радио Sputnik сообщило, что российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

Взято отсюда.

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