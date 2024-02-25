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Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье раздались новые взрывы

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Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье раздались новые взрывы

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремела серия взрывов, сообщил председатель движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.

В воскресенье днем украинские СМИ сообщали об взрывах, раздавшихся в населенном пункте на фоне объявленной Киевом на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области воздушной тревоги.

Звуки сирен также были слышны в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины.«

"Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучала серия взрывов", – сказал Рогов в интервью РИА Новости

Он добавил, что в городе сработала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей на фоне периодических происшествий с ошибками в работе зенитных расчетов ВСУ.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщило о повторных взрывах в Киевской области.

Взято отсюда.

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