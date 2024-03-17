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Рогов: в Запорожье появляются нецензурные надписи в адрес режима Зеленского

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Рогов: в Запорожье появляются нецензурные надписи в адрес режима Зеленского

Нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского появляются на улицах во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.«

"Мои земляки присылают фотографии появившихся по всему оккупированному городу Запорожью нецензурных надписей, характеризующие режим Зеленского и все, что с его подачи произошло с Украиной", – сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, жители Запорожья сожалеют, что пока не могут принять участие в выборах президента РФ, однако душой они с земляками, находящимися в освобожденной части региона.

Радио Sputnik также рассказало, как “клика Зеленского” относится к переговорам.

Взято отсюда.

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