Российские войска продвинулись в районе села Вербовое Запорожской области, заявил РИА Новости глава общественного движения “Мы – вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.«”Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западней села Вербовое по направлению к Работино”, – сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, сейчас село Вербовое находится под контролем российской армии, бойцы которой пресекают попытки украинских войск атаковать.«”Сражение за Работино продолжается, несмотря на усилия противника любой ценной удержать населенный пункт”, – подчеркнул председатель общественного движения “Мы – вместе с Россией”.

Ранее Рогов сообщал об активизации боестолкновений сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в направлении Малой Токмачки, а также в окрестностях сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее населенного пункта Васильевка.

В пятницу утром радио Sputnik сообщило, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области за ночь прогремели 256 взрывов.

Взято отсюда.