реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Рогов заявил о продвижении ВС России на Запорожском направлении

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рогов заявил о продвижении ВС России на Запорожском направлении

Российские войска продвинулись в районе села Вербовое Запорожской области, заявил РИА Новости глава общественного движения “Мы – вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.«”Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западней села Вербовое по направлению к Работино”, – сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, сейчас село Вербовое находится под контролем российской армии, бойцы которой пресекают попытки украинских войск атаковать.«”Сражение за Работино продолжается, несмотря на усилия противника любой ценной удержать населенный пункт”, – подчеркнул председатель общественного движения “Мы – вместе с Россией”.

Ранее Рогов сообщал об активизации боестолкновений сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в направлении Малой Токмачки, а также в окрестностях сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее населенного пункта Васильевка.

В пятницу утром радио Sputnik сообщило, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области за ночь прогремели 256 взрывов.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Самое дорогое счастье у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Источник…

Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и показала свою новую песню

Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и показала…

Исполнила композицию Любовь Успенская Тюльпаны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358975 Представитель МИД…

Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти

Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти

Такой способ поздравления его подписчицы не оценили Фотографии, опубликованные в…

Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в Сочи

Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в…

Девушки на трассе стали падать друг на друга Соревнования в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp