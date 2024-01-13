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Росгвардейцы в зоне СВО записали поздравление для российских журналистов

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Росгвардейцы в зоне СВО записали поздравление для российских журналистов

Бойцы Росгвардии, проходящие службу в зоне СВО, записали видеопоздравление для журналистов с Днем российской печати, его опубликовало интернет-издание “Подмосковье сегодня”.«

"Уважаемые журналисты, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо вам за ту информационную поддержку, которую вы оказываете нам – тем, кто находится здесь, в зоне специальной военной операции", – сказал один из бойцов.

Другой военнослужащий отметил, что поиск и передача важной информации и формирование общественного мнения – очень важные задачи.

“Именно журналисты, собирая информацию, зачастую рискуя собственной жизнью и здоровьем, ищут истину, которую неприятель усердно пытается скрыть. Но я знаю, что справедливость всегда торжествует над бесчинством и злословием, и огромная заслуга в этом именно работников средств массовой информации”, – высказался росгвардеец.

Ранее радио Sputnik писало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил значительный вклад журналистов в развитие общества.

Взято отсюда.

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