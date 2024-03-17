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Росгвардия помогла уничтожить РСЗО Vampire, угрожавшую Белгороду

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Росгвардия помогла уничтожить РСЗО Vampire, угрожавшую Белгороду

В Росгвардии сообщили об уничтожении под Харьковом украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) REM-70 Vampire, готовившейся к нанесению ударов по Белгороду.«”Спецназ Росгвардии обнаружил расчет и установку РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области. Координаты РСЗО противника оперативно передали Минобороны России для огневого поражения. В результате удара ракетным вооружением РСЗО REM-70 Vampire ВСУ получила критические повреждения и выведена из строя, расчет частично уничтожен и ранен”, – говорится в публикации на сайте ведомства.

Судя по опубликованному видео, удар был нанесен с помощью зенитного ракетного комплекса С-400 “Триумф”, отмечает Life.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Домодедове сбит беспилотник, летевший на Москву.

Взято отсюда.

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