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Россия атакует на другом уровне. В США оценили “удар возмездия” ВС РФ

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Россия атакует на другом уровне. В США оценили "удар возмездия" ВС РФ

ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли разрушительные удары по ВСУ и стратегическим объектам на территории Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «

"То, что Украина сделала, фактически обернулось против нее и принесло ей еще большие разрушения. <…> Россия бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп", – сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон отметил, что недавние ракетные атаки свидетельствуют о том, что у ВСУ уже нет сил и средств противостоять российской армии. По его мнению, Украине не помогают даже западные системы ПВО.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские войска нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам на территории Украины, в частности в Харькове, которые использовал киевский режим.

Радио Sputnik ранее писало, что, по данным британского аналитика, ВС РФ еще не применили на Украине свою самую передовую ракету.

Взято отсюда.

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