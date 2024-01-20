Российская армия добилась успеха на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.«”Россия добилась тактического успеха на Донецком направлении. <…> Так, русские взяли село Веселое”, – отметил он.

Ваннер также обратил внимание, что российские подразделения перехватывают инициативу и в Херсонской области, постепенно выбивая части ВСУ с левого берега Днепра в районе населенного пункта Крынки.

Радио Sputnik сообщало, как глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения всей территории республики.

Взято отсюда.