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“Россия добилась”. В ФРГ признали неутешительную для ВСУ ситуацию на фронте

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"Россия добилась". В ФРГ признали неутешительную для ВСУ ситуацию на фронте

Российская армия добилась успеха на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.«”Россия добилась тактического успеха на Донецком направлении. <…> Так, русские взяли село Веселое”, – отметил он.

Ваннер также обратил внимание, что российские подразделения перехватывают инициативу и в Херсонской области, постепенно выбивая части ВСУ с левого берега Днепра в районе населенного пункта Крынки.

Радио Sputnik сообщало, как глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения всей территории республики.

Взято отсюда.

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