Россия полностью готова к предстоящему “проукраинскому шабашу” в ООН, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.«

"Двадцать третьего февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", – написал он в Telegram-канале.

По словам Полянского, кроме “различных бесполезных междусобойчиков”, которые будут проводить сторонники Украины, особого внимания заслуживают два мероприятия. Среди них он назвал дебаты в Генассамблее ООН в 10:00 (18:00 мск) и заседание Совбеза ООН по Украине в 15:00 (23:00 мск).«

"Выступления у нас готовы, настроение – боевое", – подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН.

Радио Sputnik сообщало, что Полянский думает о вводе миротворцев на Украину.

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