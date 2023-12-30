“Россия примет”. Подоляк заявил о намерении Украины выдвинуть ультиматум

Украина намерена выставить России жесткие ультимативные условия вместо переговоров, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.«”Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет”, – сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук на ее YouTube-канале.

Ранее Подоляк заявлял, что Киев не приемлет мирных переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.

Москва неоднократно отмечала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

Радио Sputnik также писало, какие темы переговоров с Россией ранее предложил Подоляк.

Взято отсюда.