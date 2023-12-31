Постоянное представительство РФ в Вене при ОБСЕ призвало организацию отреагировать на массированный удар украинских войск по Белгороду«

"Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности, северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети. Призываем ОБСЕ принципиально отреагировать на этот акт агрессии", – приводит РИА Новости размещенное в Telegram-канале постпредства сообщение.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

Согласно официальным данным, по состоянию на 08:30 мск воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали.

Повреждения различного характера выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях и на семи объектах социальной инфраструктуры.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Впоследствии ведомство рассказало подробности нанесенных по ВСУ и наемникам “ударов возмездия” в ответ на обстрел Белгорода.

Радио Sputnik ранее сообщило, что среди жертв обстрела Белгорода – расследовавший совершенные киевским режимом преступления старший лейтенант юстиции.

Взято отсюда.