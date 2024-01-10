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Россия выступила против приглашения ряда стран на заседания Совбеза ООН

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Россия выступила против приглашения ряда стран на заседания Совбеза ООН

Россия выражает несогласие с присутствием на заседаниях Совета Безопасности ООН по Украине ряда стран Евросоюза, а также самого представителя ЕС, поскольку их участие не приносит пользы заседанию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.«”Господин председатель, хотели бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным французским председательством, несмотря на наше возражение, в отношении приглашения на сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39. Их общее число, включая Украину, составляет шесть – это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина, письменные доклады дадут Дания, Греция, Румыния, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию”, – приводит его слова РИА Новости.

Небензя отдельно отметил, что все перечисленные государства, за исключением Украины, являются членами ЕС, а кроме того в заседании участвует делегация самой организации. При этом все они транслируют “одни и те же написанные под копирку тезисы”, выражающие позиции ЕС и НАТО.«”Считаем, что такой подход подрывает авторитет Совета”, – подчеркнул дипломат.

В среду, 10 января, проходит заседание СБ ООН по Украине. Ряд западных стран бездоказательно обвинил Россию в использовании в конфликте вооружений из КНДР.

Радио Sputnik писало, как в ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками.

Взято отсюда.

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