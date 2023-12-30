Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду

Удар по Белгороду будет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, Россия запросила заседание, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «”Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН. Россия запросила заседание Совбеза”, – сказала она РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

Для жителей Белгорода заработала единая горячая линия по номеру “112” для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Уголовное дело открыто по статьям “покушение на убийство”, “убийство”, “умышленное уничтожение/повреждение имущества”.

Радио Sputnik также писало, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.