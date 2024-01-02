Россиянин повесил на балконе гирлянду с лозунгом украинских националистов

В отношении жителя Великого Новгорода составлен протокол о дискредитации ВС России за гирлянду с лозунгом украинских националистов, сообщили в пресс-службе областного управления МВД РФ.«

"Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП России", – приводит заявление РИА Новости.

Мужчина заявил, что приобрел гирлянду через интернет и о наличии на ней запрещенной законодательство надписи не знал.

Радио Sputnik сообщало, что Совет Федерации одобрил законы о наказании за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии.

Взято отсюда.