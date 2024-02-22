Российская армия освободила населенный пункт Победа на Донецком направлении, заняв более выгодные позиции на переднем крае, сообщили в Минобороны РФ.«

"… Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

По данным министерства, потери ВСУ за истекшие 24 часа на указанном направлении составили свыше 410 человек, танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей, самоходные артустановки Krab польского производства и “Богдана”, гаубица Д-20, а также самоходка “Гвоздика”.

Радио Sputnik рассказало подробности освобождения Авдеевки в ДНР.

Взято отсюда.