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Российская армия уничтожила на Украине центр ВСУ для ведения разведки

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Российская армия уничтожила на Украине центр ВСУ для ведения разведки

Вооруженные силы России высокоточными ударами нанесли удар по филиалу центра управления космическими средствами украинской армии около населенного пункта Залесцы Хмельницкой области Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что украинская армия использовала названный объект для ведения разведки.

Кроме того, ВС России уничтожили базы горючего в Харькове и подконтрольном украинской армии городе Запорожье, с которых осуществлялось снабжение группировок ВСУ на Харьковском и Ореховском направлениях.

Радио Sputnik также сообщало, что, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью.

Взято отсюда.

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