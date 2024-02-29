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Российская авиация нанесла удар по опорным пунктам ВСУ ракетами “Тулумбас”

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Российская авиация нанесла удар по опорным пунктам ВСУ ракетами "Тулумбас"

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам, бронированной технике и живой силе ВСУ ракетами С-13 “Тулумбас”, сообщили в Минобороны РФ.«”Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров”, – цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что после атаки экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении скопления боевой техники и живой силы ВСУ бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Взято отсюда.

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