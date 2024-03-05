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Российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

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Российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Силы ПВО сбили в Николаевской области истребитель МиГ-29 украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.«

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино в Донецкой Народной Республике и Романовское в Запорожской области", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили установки зенитных ракетных комплексов С-300 и “Бук” ВСУ вблизи двух сел в ДНР, а также пункт управления беспилотниками.

Всего с начала спецоперации уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 305 беспилотников, 479 зенитно-ракетных комплексов, 15 360 танков и других тяжелых бронемашин, 1 233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 365 единиц специальной военной автотехники.

Радио Sputnik также писало, что, по утверждениям представителей Пентагона, США не используют на Украине самолеты F-35.

Взято отсюда.

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