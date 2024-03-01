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Российские бойцы 26 февраля подбили сразу два американских Abrams’а

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Российские бойцы 26 февраля подбили сразу два американских Abrams'а

Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении

Бойцы группировки ВС России “Центр” 26 февраля подбили два американских танка Abrams, сообщил командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным “Коловрат”.

Ранее стали известны подробности уничтожения российскими военнослужащими первого танка Abrams в зоне СВО на Авдеевском направлении.

Боестолкновение произошло в понедельник, 26 февраля, в окрестностях села Бердычи в ДНР, где боевой расчет под руководством “Коловрата” уничтожил несколько единиц бронетехники ВСУ, в том числе подбил второй Abrams.«”Это было в тот день (26 февраля, – ред.), спустя какое-то время. По дальности сказать не можем, но улетели (российские FPV-дроны, – ред.) достаточно далеко. Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это еще один Abrams”, – цитирует “Коловрата” РИА Новости.

По его словам, говорить о наличии выживших в результате атаки беспилотника среди экипажа ВСУ затруднительно, поскольку объективный контроль с дрона-разведчика не проводился.

Радио Sputnik также писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.

Взято отсюда.

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