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Российские бойцы атаковали десятки пунктов дислокации ВСУ на Херсонщине

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Российские бойцы атаковали десятки пунктов дислокации ВСУ на Херсонщине

Подразделения российской армии за минувшие сутки нанесли удары по более чем двум десяткам пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«”Нанесены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооруженных формирований киевского режима”, – написал в Telegram-канале глава региона.

Сальдо уточнил, за истекшие 24 часа уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины противника, пять минометов и других орудий, зенитная установка, четыре автомобиля и три лодки.«

"Сбиты и подавлены семь беспилотников", – добавил губернатор Херсонской области.

В понедельник утром радио Sputnik сообщало, что российские войска взяли под контроль южную часть села Работино Запорожской области.

Взято отсюда.

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