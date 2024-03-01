Российские бойцы рассказали детали уничтожения первого Abrams в зоне СВО

Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении

Бойцы группировки “Центр” рассказали журналистам подробности боя на Авдеевском направлении, в ходе которого они уничтожили в зоне СВО первый танк Abrams М1А2 американского производства.

Российские военнослужащие с позывными “Коловрат” и “Рассвет” служат в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ЦВО.

“Коловрат” – командир разведывательно-ударной группы БПЛА, “Рассвет” – оператор FPV-дронов.

По словам “Коловрата”, 26 февраля в ходе проведения аэроразведки было зафиксировано передвижение танка ВСУ около села Бердычи, после чего командир группы получил команду на уничтожение тяжелой техники. Выполняя боевую задачу, “Рассвет” поднял в воздух первый из “роя” FPV-дронов.«

"Обнаружили цель, обошли его сзади. Ударили в тыльную кормовую часть, первым бортом (дроном, – ред.) остановили танк. Незамедлительно подняли второй борт, вылетели – он (Abrams, – ред.) уже дымился, уже стоял на месте. Ударили под башню, произошло возгорание боекомплекта. Экипаж покинул машину после попадания первого (БПЛА – ред.)", – приводит слова "Рассвета" РИА Новости.

В ходе боя 26 февраля расчет “Коловрата” подбил еще несколько единиц бронетехники ВСУ, но точных цифр военнослужащий раскрывать не стал.«

"Два года (Abrams) ехал, 20 минут воевал и четыре минуты потребовалось, чтобы сжечь эту вражину. В этот день, помимо танка, было много техники и работы было еще много. Двадцать шестое февраля – это такой красный день календаря маленький", –поделился мнением "Коловрат".

Он добавил, что бойцы давно готовились к “встрече” с бронетехникой западного производства и до этого подбивали на Авдеевском направлении “Бредли” и “Хаммеры”. «”Мы изучаем слабые места техники противника. Используем выстрел от РПГ-7. Чуть-чуть его дорабатываем”, – рассказал офицер.

Говоря о впечатлениях после встречи на поле боя с американским танком, российские военные были довольно сдержаны. Они признались, что были удивлены наглостью экипажа ВСУ, который решил выехать на открытую местность.«

"Было удивление, что он выехал "на открытку" очень самоуверенно. Очень-очень они поверили в эту машину, видимо. На самом деле ничего такого необычного прямо не почувствовали, нужно было просто поразить его. У нас не было права на ошибку, так как он ехал "отрабатывать" по нашим ребятам. Нужно было его остановить любой ценой", – рассказал "Рассвет".

Радио Sputnik также писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.



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