реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Российские бойцы с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской ДРГ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Российские бойцы с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской ДРГ

Российские бойцы с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала выдвинуться к границе РФ, противник понес потери, сообщили в Минобороны России.«”На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населенного пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

В Минобороны уточнили, что удар по украинским диверсантам был нанесен оператором FPV-дрона в момент погрузки личного состава ВСУ на бронетехнику.

По данным оборонного ведомства, противник потерял порядка восьми человек убитыми и ранеными. Также сообщается, что механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ незамедлительно скрылся с места погрузки военных, бросив раненых.

Ранее радио Sputnik рассказало, что на Украине назвали оружие РФ, которое доводит ВСУ до “психических проблем”.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на…

В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек Выборы президента…

В МИД Турции предрекли продолжение конфликта на Украине в 2025 году

В МИД Турции предрекли продолжение конфликта на Украине в…

МИД Турции: в течение 2024 года не стоит ожидать окончания…

Раскрыта дата выхода новых iPad

Раскрыта дата выхода новых iPad

MacRumors: Apple представит новые планшеты iPad 26 марта Компания Apple…

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Боец UFC Сехудо: Тайсон может заработать за бой с Полом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp