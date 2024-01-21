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Российские бойцы сбили из стрелкового оружия “работавшую” на ВСУ “Бабу Ягу”

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Российские бойцы сбили из стрелкового оружия "работавшую" на ВСУ "Бабу Ягу"

Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск ВС РФ сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа “Баба Яга” в окрестностях Северска.

Видео уничтожения дрона есть в распоряжении РИА Новости.

На кадрах – стрелок через тепловизионный прицел “ведет” беспилотник противника, после чего одиночным выстрелом сбивает его.

В результате попадания произошло возгорание дрона, через некоторое время он падает на землю.

Ранее радио Sputnik писало, какого важного преимущества лишила ВСУ растущая мощь российской армии.

Взято отсюда.

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