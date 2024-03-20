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Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

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Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских вооруженных формирований село Козинка Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в результате нанесенных фронтовой авиацией и артиллерийскими подразделениями ударов противник потерял до 650 человек, а также две машины РСЗО Vampire.

Сейчас продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсантов на территорию России, подчеркнули в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что в Белгородской области пресечены очередные попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию РФ.

Взято отсюда.

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