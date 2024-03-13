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Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

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Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении успешно продвинулись и заняли более выгодные рубежи, нанеся огневое поражение живой силе и военной технике армии Украины, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых,17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР", – сказано в сводке оборонного ведомства.

В комментарии добавляется, что ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”.«”В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, склад с боеприпасами”, – сообщили в Минобороны.

В среду днем радио Sputnik писало о продвижении ВС России на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

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