Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Российские десантники штурмом взяли опорный пункт украинских военных под Артемовском, сообщили в Минобороны.«

"На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что для вскрытия основных огневых точек и укрытий ВСУ помимо артиллерии ВДВ, применялись FPV-дроны, а также квадрокоптеры, сбрасывавшие гранаты на позиции противника.«”Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами”, – добавили в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что российские десантники потопили на Днепре три моторные лодки ВСУ.

Взято отсюда.