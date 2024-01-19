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Российские FPV-дроны уничтожили два склада ВСУ в тыловой зоне

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Российские FPV-дроны уничтожили два склада ВСУ в тыловой зоне

Российские дроны-камикадзе уничтожили склады ВСУ, расположенные в глубокой тыловой зоне, сообщил военнослужащий группировки войск “Юг” ВС РФ.«

"Расчет российских ударных FPV-дронов камикадзе успешно отработал по целям в тылу противника. Часть объектов были заранее выявлены с помощью средств разведки и РЭБ, иные были обнаружены операторами FPV-дронов во время полета в режиме свободной охоты", – рассказал он РИА Новости.

Собеседник отметил, что каждый дрон нес на себе боевую часть весом 2,5 килограмма. В результате налета российских беспилотников было уничтожено два склада с боеприпасами и один блиндаж ВСУ.

Радио Sputnik рассказало, как дрон спас жизнь раненому бойцу у Вербового в Запорожье.

Взято отсюда.

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