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Российские мотострелковые подразделения закрепляются в Работино

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Российские мотострелковые подразделения закрепляются в Работино

Российские мотострелковые подразделения закрепляются на опорных пунктах в поселке Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.«”Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск “Днепр” нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта”, – цитирует сообщение РИА Новости.

Штурм позиций ВСУ происходил в условиях взаимодействия всех видов и родов войск, ему предшествовала воздушная и наземная разведка, а также артиллерийская подготовка, уточнили в ведомстве.

По словам командира танка с позывным “Снайпер”, перед штурмом танковое звено проложило дорогу через минные поля, после чего в Работино начала заходить пехота на БМП.

Минобороны опубликовало видеозапись действий военнослужащих гвардейского мотострелкового полка ЮВО.

Радио Sputnik ранее сообщало, в какой части Работино находятся украинские боевики.

Взято отсюда.

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