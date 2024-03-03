Российские средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над Крымом

Российские средства ПВО ночью уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. «”Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что движение по трассе “Таврида” в районе Феодосии временно ограничено в направлении Керчи. Водителей предупредили, что организован объезд.

Кроме того, временно был перекрыт Крымский мост, движение по нему возобновили спустя два часа.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.