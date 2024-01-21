Разведчики группировки “Эспаньола” ВС РФ угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили “Военкоры Русской Весны”.

Уточняется, что операция была проведена несколько месяцев назад. Как отметили военкоры, военные обнаружили БМП в полях.

Военные пришли к выводу, что машина была “хоть и подбитой, но еще вполне на ходу”. «”Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага”, – сказано в публикации в Telegram-канале военкоров.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало об освобождении населенного пункта Веселое на Донецком направлении.

Взято отсюда.