Российские подразделения пресекли попытку проникновения диверсантов из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что планы украинских ДРГ прорвать участок госграницы в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области завершились провалом.

В результате диверсанты ВСУ потеряли до 30 человек, три танка, боевые машины РСЗО Vampire и “Град”, добавили в министерстве.

Радио Sputnik также сообщало, что росгвардейцы вступили в бой с несколькими ДРГ, пытавшимися прорваться на территорию Курской области.

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