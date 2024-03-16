Российские военные пресекли попытку проникновения диверсантов с Украины

Российские подразделения пресекли попытку проникновения диверсантов из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что планы украинских ДРГ прорвать участок госграницы в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области завершились провалом.
В результате диверсанты ВСУ потеряли до 30 человек, три танка, боевые машины РСЗО Vampire и “Град”, добавили в министерстве.
Радио Sputnik также сообщало, что росгвардейцы вступили в бой с несколькими ДРГ, пытавшимися прорваться на территорию Курской области.
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