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Российские военные сбили в зоне СВО многоцелевой истребитель ВСУ

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Российские военные сбили в зоне СВО многоцелевой истребитель ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.«

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", – говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки российская система ПВО сбила 197 беспилотников ВСУ в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями.

Всего с начала спецоперации было уничтожены 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 855 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 409 танков и других боевых бронемашин, 1 235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 549 единиц специальной военной автомобильной техники.

Радио Sputnik также писало, что, по утверждениям представителей Пентагона, США не используют на Украине самолеты F-35.

Взято отсюда.

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