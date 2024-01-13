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Российские военные впервые применили на СВО робота-доставщика боеприпасов

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Российские военные впервые применили на СВО робота-доставщика боеприпасов

Российские военные впервые в мире в боевых условиях применяют в зоне СВО робота-доставщика боеприпасов, сообщил РИА Новости гендиректор компании “Арго” Константин Багдасаров.«

"Первый опытный образец робота "Черепаха" сейчас работает в Луганской Народной Республике на линии боевого соприкосновения в одном из подразделений российской группировки войск. Основные его задачи – доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов. Военные довольны разработкой", – рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика.

Он уточнил, что грузоподъемность робота составляет 500 килограммов, дальность действия опытного образца – пять километров.

Багдасаров обратил внимание, что электрическая “Черепаха” не создает акустического шума и не “светится” в тепловом диапазоне. С учетом его относительно небольших габаритов (высота корпуса около метра) визуально обнаружить его проблематично.

Гендиректор компании-разработчика робота объяснил, что робот получил название “Черепаха” из-за ограничений скорости, поскольку комплекс был разработан для сопровождения военнослужащих подразделений пехоты. Максимальная скорость “Черепахи” – до 10 километров в час.

Багдасаров добавил, что робот может следовать за радиометкой, которую несет на себе старший пешей группы военнослужащих.

Радио Sputnik также писало, почему в Киеве призвали ВСУ изменить тактику применения ударных дронов.

Взято отсюда.

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