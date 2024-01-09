Российские военные уничтожили немецкие кассетные боеприпасы под Купянском

Российские военные инженеры уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«”В ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным Минобороны, российские военные обезвредили за неделю более 200 боеприпасов советского и натовского производства, которые ВСУ использовали для ударов по населенным пунктам.

В группе гуманитарного разминирования рассказали журналистам, как именно уничтожались кассетные боеприпасы на Купянском направлении.«”Приехали на место, обнаружили неразорвавшиеся части кассетного снаряда. Внутри каждой кассеты были немецкие мины. Это очень коварные боеприпасы. Поэтому уничтожали накладным зарядом на месте”, – уточнили в группе.

Ранее радио Sputnik писало о подрыве бойцами группировки ВС РФ “Запад” бронеавтомобиля с командирами ВСУ.

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