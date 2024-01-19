Российский боец рассказал об изменениях в тактике ВСУ на фронте

ВСУшники стали реже использовать кассетные боеприпасы на поле боя, рассказал боец ВС РФ с позывным “Снейк”.«”Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже”, – сказал он РИА Новости, добавив, что раньше на один фугасный боеприпас приходилось три кассетных.

“Снейк” также отметил, что ВСУ изменили тактику и стали чаще применять FPV-дроны, а позиции российских войск обстреливают фугасными снарядами.

Радио Sputnik сообщало, что российские войска нанесли удар по двум цехам сборки беспилотников для ВСУ.

Взято отсюда.