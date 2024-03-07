Российский посол заявил о последствиях передачи Киеву активов ЦБ РФ

Передача Украине почти 8,5 миллиарда долларов замороженных средств российского Центробанка нанесет удар по репутации Швейцарии, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Ранее сенаторы Швейцарии проголосовали за то, чтобы правительство использовало замороженные средства российского Центробанка на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов для восстановления Украины.

Комментируя это решение, Гармонин заявил, что конфискация российских активов является противоправным действием, которое нанесет ущерб репутации Берна. «

"В настоящий момент изучаем решение Совета кантонов. В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации, как и любого другого государства. Такое решение о конфискации в случае его реализации нанесет ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра", – сказал он РИА Новости.

Гармонин подчеркнул, что Россия рассматривает подобные действия как “чистой воды воровство”, о чем неоднократно заявляла ранее.

Радио Sputnik сообщало, как в Великобритании предложили использовать замороженные активы РФ.

Взято отсюда.