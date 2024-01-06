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Российское гражданство иностранцам будут давать за службу по контракту

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Подать заявление смогут иностранцы, которые пошли служить или уволились со службы во время СВО

Российское гражданство иностранцам будут давать за службу по контракту

Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Такое же право получают иностранцы, которые были уволены со службы в российской армии в период СВО по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Супруги, дети и родители военнослужащих также смогут податься на гражданство в упрощенном порядке. Решение по их заявлениям будет выноситься не дольше месяца.

В октябре 2023 года в России вступил в силу новый закон «О гражданстве РФ», согласно которому для получения российского паспорта придется подтверждать знание истории России и российского законодательства (помимо требования о постоянном проживании на территории страны в течение 5 лет со дня выдачи ВНЖ, знания русского языка и предоставления необходимых документов). Также с 1 января 2024 года начал действовать закон, согласно которому материнский капитал могут получать родители, которые являлись гражданами России на момент рождения ребенка. Также, согласно новым поправкам, при назначении маткапитала не будут учитываться дети, которые получили гражданство РФ не по праву рождения.

Взято Источник
06.01.2024

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