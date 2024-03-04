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“Ростех”: “Армата” стоит на вооружении армии России

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"Ростех": "Армата" стоит на вооружении армии России

Новейший российский танк Т-14 “Армата” находится на вооружении армии России, заявил генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов. «”В армии она, конечно, на вооружении стоит”, – сказал Чемезов РИА Новости.

В конце апреля 2023 года информированный источник сообщил агентству, что российские военные начали применять в зоне СВО танки Т-14 “Армата”.

Танк разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки – необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту “Малахит” и комплекс активной защиты “Афганит”. Основное вооружение машины – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью стрельбы до восьми километров.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в США оценили мощь российского вооружения.

Взято отсюда.

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