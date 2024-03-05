“Ростех”: начались поставки в войска комплексов для борьбы с FPV-дронами

Госкорпорация “Ростех” сообщила, что разработала и начала поставки в войска комплекса “Гроза” для борьбы с FPV-дронами.«

"Специалисты Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Новое изделие получило название "Гроза.04.К" и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View – "вид от первого лица"). Первая партия уже направлена в войска", – сказали РИА Новости в корпорации.

Собеседник агентства добавил, что разработка новгородского научно-производственного предприятия “Квант”, входящего в КРЭТ, прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

По словам генерального директора НПО “Квант” Андрея Кондрашова, в августе 2023 года перед коллективом предприятия была поставлена задача разработать средство противодействия беспилотникам данного типа и уже осенью первая партия была поставлена Министерству обороны РФ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что танк “Армата” стоит на вооружении армии России.

Взято отсюда.